27 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor finale hazırlanıyor
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

finalinde 29 Temmuz Çarşamba günü Aytemiz ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmanda antrenör Eddie Newton yönetiminde oyuncuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın 28 Temmuz Salı günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak 'a gideceği kaydedildi.

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