Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, taraftarların eleştirdiği isimlerden Hüseyin Türkmen'e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onu cesaretlendirin ve destekleyin. Ligdeki en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.