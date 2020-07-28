28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Transfer sözü yasak

Transfer sözü yasak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.07.2020

Arjantin basını her gün Jose Sosa'nın ülkesine döneceğini yazarken, Sosa kupa finali oynanmadan transferi ile ilgili konularla ilgilenmediğini söyledi.

35 yaşındaki oyuncu, "Daha önce başkan ile basın toplantısı düzenledik. Orada ne dediysem arkasındayım. Transfer işini sezon sonuna bıraktım. Şimdi odaklanmamız ve kazanmamız gereken bir kupa finali var. Ondan sonra geleceğimle ilgili kararı vereceğim" ifadelerini kullandı. Sosa'yı başkanlığını yakın arkadaşı Juan Sebastian Veron'un yaptığı eski kulübü Estudiantes istiyor. Bu arada yıldız ismin eşi Carolina'nın horona merak sarması "Kalacaklar" şeklinde de yorumlanıyor.

Nwakaeme’den abi desteği haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan için ilk teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı Uğurcan için ilk teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı
Trabzonsporlu futbolcular yemin etti: Kupayı alacağız! Trabzonsporlu futbolcular yemin etti: Kupayı alacağız!
Nwakaeme umudu Nwakaeme umudu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör