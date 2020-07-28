28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Erkan Eyibil'e yakın takip

Yeni Mesut Özil’e yakın takip
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Karadeniz ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve "Yeni Mesut Özil" olacak denilen Erkan Eyibil ile ilgileniyor.

Karadeniz ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve "Yeni Mesut Özil" olacak denilen Erkan Eyibil ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullandığı için Mesut Özil'e benzetiliyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 6 gol, 4 asistle oynadı.

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