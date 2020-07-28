Trabzonspor'dan Erkan Eyibil'e yakın takip

Karadeniz ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve "Yeni Mesut Özil" olacak denilen Erkan Eyibil ile ilgileniyor.

Karadeniz ekibi gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor. Bordo-mavililer kariyerini Mainz'de sürdüren ve "Yeni Mesut Özil" olacak denilen Erkan Eyibil ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullandığı için Mesut Özil'e benzetiliyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 6 gol, 4 asistle oynadı.

DİĞER