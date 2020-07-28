Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı final maçı kamp kadrosu belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme de yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Majid Hosseini, Manoel Messias, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılıç.
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