28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Mensah'a kanca

Fırtına'dan Mensah'a kanca
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Adı İstanbul kulüpleriyle de anılan Ganalı futbolcuyu Karadeniz temsilcisi de gündemine aldı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcu için ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekiplerinden 3.8 milyon euro'luk bonservis talep etmişti. 'un maksimum 2 milyon euro'ya çıkması bekleniyor. bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi. 5 defa fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. Hücuma büyük katkı verdi ancak olumsuz yanı gördüğü kartlar. Sezon boyu 9 sarı, 2 kırmızı gördü.

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