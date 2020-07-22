Trabzonspor’da 4 hoca adayı! İşte o isimler

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Karadeniz devinin yönetimi; Abdullah Avcı, Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut ile masaya oturma kararı verdi. Newton ile devam etme ihtimali de bulunuyor.

Trabzonspor'da ligin bitimine bir hafta kala Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışları başladı. Süper Lig'de bir maça ve Türkiye Kupası finaline Eddie Newton ile çıkacak olan bordomavililer ilk etapta İngiliz teknik adamın takıma yapacağı etkiyi de yakından gözlemleyecek. Yönetimin, tecrübeli isimle de devam etme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Ancak gündemindeki teknik adamlar listesi de oldukça kabarık. Bordo-mavili yönetim kurulu; Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut ile görüşme yapmayı planlıyor.



LİSTE BAŞI ABDULLAH AVCI

Prosinecki ile liglerin devam etmesi nedeniyle sezon sonunda temasa geçecek olan bordomavililerin diğer hocalarla ise en kısa zamanda masaya oturması bekleniyor. Trabzonspor'da yerli teknik adam olarak listenin başında Abdullah Avcı yer alıyor. Türkiye A Milli Takımı'nın ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak'ta yollarını ayıran Avcı, şu anda boşta. Bordo-mavililer, yerli teknik adam tercihi arasında 57 yaşındaki Avcı'yı liste başına alırken, son olarak Almanya'da Stuttgart'ı çalıştıran 46 yaşındaki Korkut ikinci sırada.

Yunus Emre SEL



AVCI GELMEYE HAZIR

Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Beşiktaş'ta beklenen etkiyi yapamayan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da çalışmayı çok istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın aracılarla yapılan görüşmelerde gelecek teklifi değerlendireceğini net bir şekilde ifade ettiği vurgulanırken, yönetimin ise dört teknik adamla da görüşmeden bir karar vermeyeceği belirtildi.



SUMUDICA: BENİ İSTİYORLAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan ilginç bir açıklama geldi. Digisport'a özel röportaj veren Rumen hoca, "Sosyal medyada çok sayıda Trabzonspor taraftarı, benim takım için şu anda en uygun isim olduğumu söylüyor. Muhtemelen deliliğimi ve yaşam tarzımı seviyorlar. Trabzon, futbolu soluyan bir şehir. Oradaki insanlar yatağa yatana kadar futbolu konuşuyorlar. Sabah kalktıklarında ise kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şampiyonluğu kaçırdılar. Yakınlardı ama sonunda orada bir şey oldu ve sonuçta şampiyon olamadılar. Ne olduğu bilmiyorum. Türkiye'de şampiyonluk için mücadele etmek herhangi bir hoca için onur ve bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.



ŞOTA ARVELADZE İHTİMALİ DÜŞÜK

Pahtakor ile geçtiğimiz sezon Özbekistan ligini şampiyonlukla tamamlayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Şota'nın gelme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Özbek ekibinin, başarılı teknik adamı bırakmak istemediği ifade edildi. Kayserispor'da önemli işlere imza atan Prosinecki ise iki sezondur Trabzonspor'un gündeminde. Yönetimin her zaman çalışmak istediği tecrübeli hocanın agresif yapısının takımla uyum sağlayacağı düşünülüyor.



NEWTON SEVİLEN BİR İSİM

Chelsea'de Ancelotti, Mourinho, Sarri, Di Matteo, Hiddink ve Villa Boas'la çalışan Newton, 2011-12'de FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcının, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında ortaya koyacağı etkiyi bordo-mavili yönetim yakından takip edecek.

AĞAOĞLU 3 HOCA İLE ÇALIŞTI

Fırtına'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu süre boyunca çalıştığı üçüncü teknik adam olurken, yeni ismin kim olacağı sorusu ise Alanya ile oynanacak kupa finali sonrası netlik kazanması bekleniyor.

DİĞER