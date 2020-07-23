Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan...

Bu sezon özellikle pandemi arası sonrası yaşadığı düşüşle zirveden koparak şampiyonluk şansını yitiren Galatasaray'da gelecek sezon için hedef mutlak şampiyonluk. Çalışmalarını bu kapsamda sürdüren sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Bu kritik toplantının ana gündem maddelerinden birinin de 'Arda Turan' olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...