23 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Kayserispor maçına hazırlanıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak 'da hazırlıklar Antrenör Eddie Newton yönetimşnde gerçekleşti.

Cemil Usta Sezonu'nun 34. haftasında oynayacağımız maçı hazırlıklarımız devam ediyor.

Antrenörümüz Eddie Newton yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek.

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