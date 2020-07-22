22 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sakatlıklar etkiledi

Sakatlıklar etkiledi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan 'da corona virüsü salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı.

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan 'da corona virüsü salgını sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.
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