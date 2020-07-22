22 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sumudica: Beni istiyorlar

Sumudica: Beni istiyorlar
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2020

 FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan ilginç bir açıklama geldi. Rumen çalıştırıcı, " çok sayıda taraftarı, benim takım için şu anda en uygun isim olduğumu söylüyor." dedi.

Digisport'a özel röportaj veren Sumudica, " çok sayıda taraftarı, benim takım için şu anda en uygun isim olduğumu söylüyor. Muhtemelen deliliğimi ve yaşam tarzımı seviyorlar. , futbolu soluyan bir şehir. Oradaki insanlar yatağa yatana kadar futbolu konuşuyorlar. Sabah kalktıklarında ise kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şampiyonluğu kaçırdılar. Yakınlardı ama sonunda orada bir şey oldu ve sonuçta şampiyon olamadılar. Ne olduğu bilmiyorum. 'de şampiyonluk için mücadele etmek herhangi bir hoca için onur ve bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth krallık peşinde Sörloth krallık peşinde
Salgın yaramadı Salgın yaramadı
Sakatlıklar etkiledi Sakatlıklar etkiledi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör