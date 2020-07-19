19 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Hasan Hüseyin Acar'a kanca

Hasan Hüseyin'e kanca
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Fırtına gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, 'un orta saha oyuncusu için Anadolu ekibiyle ilk teması kurdu.

, 25 yaşındaki futbolcu için "Sezon sonunu bekleyelim" cevabını verdi. Hasan'ın bordo-mavili ekipten gelen ilgiye memnun olduğu kaydedildi. Kariyerini 'da sürdürmek istediğini belirtti. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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