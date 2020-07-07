07 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Şampiyonluğun ayak sesleri

Şampiyonluğun ayak sesleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Teknik heyet ve yönetim kurulu liderlik koltuğunda Başakşehir'in bulunması nedeniyle temkinli konuşurken, oyuncular ve özellikle de taraftarlar mutlu sona fazlasıyla inanıyor.

devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Teknik heyet ve yönetim kurulu liderlik koltuğunda Başakşehir'in bulunması nedeniyle temkinli konuşurken, oyuncular ve özellikle de taraftarlar mutlu sona fazlasıyla inanıyor. Kaptan Sosa, şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, "Takımımızın potansiyeli kupaları kaldıracak güçtedir" ifadesini kullanırken, Uğurcan da "Rakibimizin ne yaptığına değil sadece kendimize odaklanacağız" diye konuştu.

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