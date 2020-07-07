Şampiyonluğun ayak sesleri

Karadeniz devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Teknik heyet ve yönetim kurulu liderlik koltuğunda Başakşehir'in bulunması nedeniyle temkinli konuşurken, oyuncular ve özellikle de taraftarlar mutlu sona fazlasıyla inanıyor.

Karadeniz devinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Teknik heyet ve yönetim kurulu liderlik koltuğunda Başakşehir'in bulunması nedeniyle temkinli konuşurken, oyuncular ve özellikle de taraftarlar mutlu sona fazlasıyla inanıyor. Kaptan Sosa, şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, "Takımımızın potansiyeli kupaları kaldıracak güçtedir" ifadesini kullanırken, Uğurcan da "Rakibimizin ne yaptığına değil sadece kendimize odaklanacağız" diye konuştu.

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