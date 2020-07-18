Trabzonspor Konyaspor maçına hazır

Canlı yayın konuğu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son gelişmelere ve CAS'a dair soruları cevapladı. Bordo-mavililerin başkanı şampiyonluk sorusuna ise, "Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez" cevabını verdi.