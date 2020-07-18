18 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Konyaspor maçına hazır

Trabzonspor Konyaspor maçına hazır
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk edecek , maçın hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

, 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Medical Park Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek.

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