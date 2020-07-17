17 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır Borussia Dortmund’un radarında!

Uğurcan Alman devinin radarında!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki yıldız kaleci Uğurcan Çakır'ın son talibi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund oldu.

'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır, Dortmund'un da radarına girdi. Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.

Onana ile , Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi. Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi

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