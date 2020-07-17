17 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth krallık aşkına

Sörloth krallık aşkına
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu 'nin gerisine düşen Alexander Sörloth, 'a bileniyor.

Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu 'nin gerisine düşen Alexander Sörloth, 'a bileniyor. Norveçli forvet atacağı gol ya da gollerle hem takımını galibiyete taşımak hem de tekrar Cisse'nin önüne geçmek için mücadele edecek. Son 2 hafta öncesi Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü bulunuyor.

LAZIO YAKIN TAKİPTE!

Sörloth'u Lazio'nun da transfer listesine aldığı bildirildi. Çizme ekibinin, Juventus ve Napoli ile birlikte 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapabileceği ifade edildi. Bonservisi 'ta olan Sörloth'un bordomavili takımla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...

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