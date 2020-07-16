16 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un CAS davası bugün

CAS davası bugün
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'un  davası bugün... Covid-19 nedeni İle görüşme video konferans yardımıyla yapılacak.

2016'da FFP anlaşması yapan 'un, 2019'a ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020'de Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor, hazırladığı güçlü bir savunmayla 'a başvuruldu. Aynı sebeplerle 2 men edilen 'nin cezasının kaldırılması umutları artırdı, Trabzonspor Hukuk Kurulu, "Cezamız kalkacak" dedi.

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