06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da ilk hedef 2'de 2 yapmak!

Trabzonspor'da ilk hedef 2'de 2!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Bordo-mavililerde ilk hedef, sıkıştırılmış fikstürde haftayı 2'de 2 yaparak kapatmak.

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da gözler sıkıştırılmış fikstüre çevrildi.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran'da yeniden başlamıştı. 87 günlük aranın ardından sahalara dönülürken, de sıkıştırılmış fikstür uyguluyor. Bu nedenle bu hafta 'çift maç haftası' olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor çarşamba günü ile kozlarını paylaşacak, pazar günü ise Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör bir haftada oynanacak 2 maçta da puan kaybı istemiyor.

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