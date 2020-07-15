15 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Guelor Kanga’dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Kanga��dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'un renklerine katmak istediği ve ile sözleşmesi sona eren , transfere yeşil ışık yaktı. Bordo-mavili taraftarların gelmesini istediği 29 yaşındaki orta saha, Karadeniz devine mesaj verdi.

Taraftar, Kanga için 'Sizce gelse katkı sağlar mı' fotoğrafını paylaştı. Gabonlu futbolcunun bunu alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşması 'geliyor' şeklinde değerlendirildi. Fotomaç'ın haberine göre Kanga'nın 'a söz verdiği belirtildi. Kanga daha önce yaptığı açıklamalarda, "Trabzonspor'da oynamak isterim. Bunun ne zaman olacağını şu an bilmiyorum. Gelişmelere göre duruma bakacağım" demişti.

81 MAÇTA 31 GOL 16 ASİST

Kanga, ile toplam 81 maça çıktı. 31 kez fileleri sarsan ve 16 da asist yapan tecrübeli futbolcu, 47 gole direkt katkı sundu

Maç sonu flaş yorum! haberin devamı

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