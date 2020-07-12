12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sihirbaz 11’e

Sihirbaz 11’e
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Fırtına, yokluğunda hücumda sıkıntı çektiği Nwakaeme’ye kavuşuyor. Bu hafta sahada.

Fırtına'da Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı hücumu çok kötü etkilemişti. Kolay çalım atan, arkadaşlarını rahat şekilde pozisyona sokan Nijeryalı yıldızın forma giyemediği dönemde takımın hücum aksiyonları aksamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, Denizlispor maçında ilk 11'de olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de onun dönüşüyle rahatladı. Böylece problem çözen oyuncusuna kavuştu. böylece en kısa ve doğru yoldan pozisyonlara girebilecek.
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