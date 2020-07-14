Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Genel olarak takım halinde bir formsuzluğun bütün oyuncularda görünmesi de çok enteresan. Bu çok anlatılabilir bir durum değil. Takımda fark yaratabilecek 4-5 futbolcu var. Birçok futbolcu takımı itip, sahneye çıkıp maçı kazanabilirdi. Bundan da uzak bir görüntü verdiler.