14 Temmuz 2020, Salı

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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Caleb Ekuban Fırtına'yı 1-0 öne geçirirken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 46. dakikada Sacko ve 84'te Estupinan'ın attığı gollerle skoru 2-1'e getiren Horozlar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 08:15
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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL: İZLEDİK!

Trabzonspor özellikle son dört-beş maçtır, Galatasaray haricinde oynadığı oyunlar şampiyonluk içi yetersizdi. Saha içindeki coşkusu, mücadelesi, isteği de yetersizdi. Şampiyon olacak takım, saha içinde farklı reaksiyonlar gösterir. Kaldı ki Trabzonspor tecrübesiz bir takım değil.

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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Artık ligin final maçları oynandığında, yeri geldiğinde oyunu erteler, skor için oynarsınız. Futbolcular son maçlarda bu sorumluluğu almaktan kaçındı. Bu durumu şanssızlık ve tesadüfle bağdaştıramayacağınız. Çünkü öne geçip tam 27 puan kaybettiler bu sezon. Belki de bir rekor kırdılar.

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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonsporlu oyuncular sanki ikinciliği garantilemiş havasında oynuyor. Yani şampiyon olmanın onlara ve şehre neler getireceğini bilmiyormuş gibiler. Saha içinde temposuz, ağır oynayan, fazla üretemeyen bir grup var.

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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Genel olarak takım halinde bir formsuzluğun bütün oyuncularda görünmesi de çok enteresan. Bu çok anlatılabilir bir durum değil. Takımda fark yaratabilecek 4-5 futbolcu var. Birçok futbolcu takımı itip, sahneye çıkıp maçı kazanabilirdi. Bundan da uzak bir görüntü verdiler.

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Spor yazarları Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor hariç herkes Trabzonspor'un şampiyonluğu için uğraş verdi. Konyaspor'un tabii ki hedefi ligde kalmak ama onlar bile Trabzonspor'dan daha fazla mücadele verdi.

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