Daha cok şut çekelim

Hüseyin Çimşir kalan 3 maç öncesi öğrencilerini uyardı: Şut çekmekten korkmayın. Rakip kaleyi baskı altına alın.

Fırtına'da teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Son 5 haftada sadece 2 galibiyet alabilen bordo-mavililer kritik kayıplarla Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşmüştü. Hüseyin Çimşir öğrencilerine "Şut çekmekten korkmayın. Rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız. Oraya kadar çok iyi gidiyoruz ancak pozisyon sonlandırmadan geri dönüyoruz. Daha çok deneyin. Böylece rakip savunmayı ve kalecileri hataya zorlayabiliriz. Kalan haftalarda daha çok şut atmanızı istiyorum. Çekinmeden vurun" emri verdi.

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