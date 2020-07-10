10 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Büyük sıkıntı 'VAR'

Büyük sıkıntı 'VAR'
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Galatasaray Trabzonspor maçında , 2 kritik kararı VAR’a danışarak verdi. de maçında yine VAR’a sarıldı! VAR sistemi olmasa Fırtına’nın, yine sezon başında olduğu gibi puanları uçup gidecekti...

Trabzon bu sezon hakem hatalarından çok çekti. Son iki maçta ise bu hatalar iyice ayyuka çıktı. G.Saray ve Antalyaspor maçlarında VAR olmasa yine doğranacaktı!

NET KIRMIZI KARTI VEREMEDİ

Galatasaray maçında , Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı fairplay dışı hareket için VAR'a gitti. Da Costa'ya kart çıkartan Çakır, VAR'ın çağırması sonrası Feghouli'ye kırmızı gösterdi.

SÖRLOTH'U BİÇTİ AMA GÖRMEDİ

Çakır, Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'u indirmesini de görmedi. VAR'ın çağırması sonrası penaltıyı verdi. Trabzon- maçında ise 'i VAR kurtardı!

İKİ PENALTIYI VAR İLE VERDİ

Veysel'in eline çarpan topu görmeyen Meler, VAR'ın çağırmasıyla penaltıyı çaldı. Mukariu'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu ise yine VAR'ın uyarısıyla izleyip penaltıyı verdi.

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