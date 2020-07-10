Büyük sıkıntı 'VAR'

Galatasaray Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır, 2 kritik kararı VAR’a danışarak verdi. Halil Umut Meler de Antalya maçında yine VAR’a sarıldı! VAR sistemi olmasa Fırtına’nın, yine sezon başında olduğu gibi puanları uçup gidecekti...

Trabzon bu sezon hakem hatalarından çok çekti. Son iki maçta ise bu hatalar iyice ayyuka çıktı. G.Saray ve Antalyaspor maçlarında VAR olmasa yine doğranacaktı!



NET KIRMIZI KARTI VEREMEDİ



Galatasaray maçında Cüneyt Çakır, Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı fairplay dışı hareket için VAR'a gitti. Da Costa'ya kart çıkartan Çakır, VAR'ın çağırması sonrası Feghouli'ye kırmızı gösterdi.



SÖRLOTH'U BİÇTİ AMA GÖRMEDİ



Çakır, Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'u indirmesini de görmedi. VAR'ın çağırması sonrası penaltıyı verdi. Trabzon-Antalya maçında ise Halil Umut Meler'i VAR kurtardı!



İKİ PENALTIYI VAR İLE VERDİ



Veysel'in eline çarpan topu görmeyen Meler, VAR'ın çağırmasıyla penaltıyı çaldı. Mukariu'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu ise yine VAR'ın uyarısıyla izleyip penaltıyı verdi.

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