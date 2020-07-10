10 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Savunma sürekli değişti

Savunma sürekli değişti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2020

Karadeniz devi son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı.

Hosseini, Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Da Costa Galatasaray derbisinde cezalısı oldu. Antalya sınavında da Campi gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Bu nedenle savunmada sürekli olarak ikili değişmek zorunda kalırken, yenilen gollerde de savunma sıkıntıları ön plana çıkıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Büyük sıkıntı 'VAR' Büyük sıkıntı 'VAR'
Trabzonspor'un puan ortalaması aynı Trabzonspor'un puan ortalaması aynı
Her şey bitmedi! Trabzonspor umudunu yitirmedi Her şey bitmedi! Trabzonspor umudunu yitirmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör