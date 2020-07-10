Trabzonspor'un puan ortalaması aynı

Fırtına, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı. Sahasında 16 maçta dokuz galibiyet, beş beraberlik, iki mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta sekiz galibiyet, altı beraberlik, bir yenilgi ile 30 puan elde etti.

Fırtına, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı. Sahasında 16 maçta dokuz galibiyet, beş beraberlik, iki mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta sekiz galibiyet, altı beraberlik, bir yenilgi ile 30 puan elde etti. Karadeniz ekibi, iç ve dış sahada iki puan ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, dış sahada ligde en fazla puan toplayan takım olurken; içeride dördüncü sırada yer aldı.

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