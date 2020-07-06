06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Deplasman canavarı Trabzonspor

Deplasman canavarı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Dış sahanın tartışmasız lideri ... Bu sezonki 15. deplasman maçına çıkan bordo-mavililer, 8. galibiyetini almayı başardı. 'a karşı sahadan 3 puanla ayrılan Fırtına, deplasman karnesi en iyi takım unvanını aldı.

Son 12 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, bu sezon yalnızca 1 kez dış sahada mağlup oldu. Deplasmanda topladığı 30 puanla zirveye çıkan bordo-mavililer, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 'daki galibiyetiyle tarihinin en uzun 3. dış saha serisini yakalayan , 1981-1982 ve 1983- 1984 sezonlarında deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı.

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