06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Deplasman canavarı Trabzonspor
Dış sahanın tartışmasız lideri Trabzonspor... Bu sezonki 15. deplasman maçına çıkan bordo-mavililer, 8. galibiyetini almayı başardı. Galatasaray'a karşı sahadan 3 puanla ayrılan Fırtına, deplasman karnesi en iyi takım unvanını aldı.
Son 12 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, bu sezon yalnızca 1 kez dış sahada mağlup oldu. Deplasmanda topladığı 30 puanla zirveye çıkan bordo-mavililer, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul'daki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun 3. dış saha serisini yakalayan Trabzonspor, 1981-1982 ve 1983- 1984 sezonlarında deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı.
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