04 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşama öncesi bordo mavili ekibin corona virüsü test sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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