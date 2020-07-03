03 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Tek hedef 3 puan! Trabzonspor Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Tek hedef 3 puan! Fırtına Aslan'ı gözüne kestirdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Son iki haftadır puan kaybeden bordo mavili ekip Aslan'ı gözüne kestirdi. önderliğinde bütün futbolcular idmanlarda sürekli birbirlerini hırslandırarak, “Son iki maçta kaybettiğimiz puanları Galatasaray’ı yenerek telafi edeceğiz. Bu maç bizim olacak" diyor.

G.Saray maçına kilitlendi. Pazar günü ligde şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik maçına çıkacak olan Bordo- Mavili futbolcuların tek düşüncesi ise 3 puanı almak. önderliğindeki futbolcular antrenmanlardaki hırslı mücadeleleriyle dikkat çekiyor.

G.SARAY SINAVI ÖNEMLİ VİRAJ

, 'ı mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor. Antrenmanlarda konuşulan tek konu 'dan 3 puanla dönmek.



İDMANLARDA ZAFER SESLERİ

Yıldız futbolcuların sürekli olarak birbirlerini hırslandırmaya çalıştığı ve "Bu maçı kazanacağız, Galatasaray'ı mağlup edeceğiz" sözlerinin antrenmanlarda sıkça duyulduğu öğrenildi.




DERBİLERDE HİÇ KAYBETMEDİ

Fırtına son 2 sezondur derbilerde başarılı sonuçlar alıyor. Bu sezon ve 'yi iç sahada yenen Fırtına, 3 büyüklerle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alırken hiç kaybetmedi.




FIRTINA'DA DURMAK YASAK!

Trabzonspor pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Hüseyin Çimşir çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.
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