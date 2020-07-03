Tek hedef 3 puan! Trabzonspor Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Son iki haftadır puan kaybeden bordo mavili ekip Aslan'ı gözüne kestirdi. Kaptan Sosa önderliğinde bütün futbolcular idmanlarda sürekli birbirlerini hırslandırarak, “Son iki maçta kaybettiğimiz puanları Galatasaray’ı yenerek telafi edeceğiz. Bu maç bizim olacak" diyor.

Trabzon G.Saray maçına kilitlendi. Pazar günü ligde şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik maçına çıkacak olan Bordo- Mavili futbolcuların tek düşüncesi ise 3 puanı almak. Kaptan Sosa önderliğindeki futbolcular antrenmanlardaki hırslı mücadeleleriyle dikkat çekiyor.

G.SARAY SINAVI ÖNEMLİ VİRAJ



Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor. Antrenmanlarda konuşulan tek konu İstanbul'dan 3 puanla dönmek.





İDMANLARDA ZAFER SESLERİ



Yıldız futbolcuların sürekli olarak birbirlerini hırslandırmaya çalıştığı ve "Bu maçı kazanacağız, Galatasaray'ı mağlup edeceğiz" sözlerinin antrenmanlarda sıkça duyulduğu öğrenildi.

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