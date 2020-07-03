03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan özel hazırlanıyor

Uğurcan özel hazırlanıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Karadenız devinde kaleci Uğurcan 'ın da Galatasaray derbisine özel hazırlık yaptığı öğrenildi.

Karadenız devinde kaleci Uğurcan 'ın da Galatasaray derbisine özel hazırlık yaptığı öğrenildi. Rakibin uzaktan çektiği sert şutları etkisiz kılmak için bu pozisyonları sık sık izleyen ve antrenmanlarda kaleci antrenörü nezaretinde kendisini geliştirmek için çalışmalar yapan 24 yaşındaki eldiven, rakibe kalesini kapatmak istiyor.
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