İbre Fırtına'da
Bordo-mavililerde Ekuban, Nwakaeme ve Parmak takımla çalışmalara başladı G.Saray’da ise 6 önemli isim yok... Mevcut şartlara göre Trabzon daha şanslı.
Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü oynanacak G.Saray- Trabzon derbisi öncesinde iki takımın kadro durumu karşılaştırıldığında Karadeniz ekibinin avantajı öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fırtına, rakibine göre daha ideal bir görüntüde. Galatasaray'da ise eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azaldı. Muslera'nın ardından Falcao ve Lemina'nın sakatlıkları var, ayrıca Adem'in de cezası devam ediyor. Onyekuru da takımdan ayrıldı.
HOSSEINI VE PEREIRA
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzon'a karşı oynaması bekleniyor. Son maçta sakatlanan Linnes'in durumunun da iyiye gittiği ve görev verilirse forma giyebileceği belirtiliyor. Trabzonspor'da ise keyifler yerinde. Sakatlık geçiren oyuncuların beklenenden erken dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Karadeniz ekibinin 3 önemli ismi Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak takımla çalışmalara başlarken, bu oyuncuların İstanbul deplasmanında takımla birlikte olacağı belirtildi. Bordomavililerde cezalı olan Hosseini ve Pereira ise forma giyemeyecek.
G.SARAY 58-42 ÖNDE
45 yıllık rekabetteki resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini G.Saray, 42'sini Trabzon kazandı, 27 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan maçlarda G.Saray 166, Trabzon ise 142 gol attı.
SON MAÇLARDA FIRTINA
Rekabette geride bulunan Trabzonspor, son maçlarda ise rakibine üstünlük kurdu. Bordo-mavili takım, son 10 lig maçından 6'sını kazanan taraf olurken, 4'ünde ise sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı. Öte yandan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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