Trabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha takımıyla vedalaştı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha, takımıyla vedalaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği bir kaleciyi daha Süper Lig'e gönderdi. Daha önce Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a veren Altınordu, Erce Kardeşler'in ardından 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a gönderdi.
Altınordu'nun bu transferden yetiştirme bedeli dahil olmak üzere 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi. 12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştı. Kulüp başkanı Özkan, Muhammet Taha Tepe için "Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı" ifadelerini kullandı.
MUHAMMET TAHA TEPE KLİMDİR?
Futbola Sapanca Akademispor'da başlayan Muhammet Taha Tepe, Sakaryaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Altınordu altyapısına transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel olan genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı.
Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıkan Taha, Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan genç eldiven toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı