03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

, 'in 30. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

, 'in 30'uncu haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo mavili takım 4 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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