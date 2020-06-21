Trabzonspor yapılan son corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor'da son dakika... Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile; futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 9. yeni tip corona virüsü (Covid-19) testininin negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor, rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu.

Bordo-mavililerin internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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