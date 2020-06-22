22 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı

Trabzonspor maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yaptığı açıklamada maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandığını bildirdi.

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019-2020 sezonu sonuna kadar Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize 800 bin lira+ ödeyecektir."



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