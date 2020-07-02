Trabzonspor Kanga için görüşmelere başladı!
Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Kanga'nın menajeri ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'de 3 kupa hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
Devre arasında Badou Ndiaye'yi kiralık gelen ve lig biter bitmez yollarını ayıracak bordo-mavili ekip yerine Kanga'yı transfer etmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre; Gabonlu futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Karadeniz temsilcisinin transfer listesinin ilk sırasında Guelor Kanga var. 29 yaşında yıldız oyuncunun Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi.
Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncunun Transfermark'taki değeri 3,5 milyon Euro.
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