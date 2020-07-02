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TRABZONSPOR

Trabzonspor Kanga için görüşmelere başladı!

Görüşmeler başladı! Trabzonspor...
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında ile sözleşmesi sona eren Kanga'nın menajeri ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de 3 kupa hedefiyle yoluna devam eden gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

Devre arasında Badou Ndiaye'yi kiralık gelen ve lig biter bitmez yollarını ayıracak bordo-mavili ekip yerine Kanga'yı transfer etmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre; Gabonlu futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.

Trabzonspor'da Berkan Emir sesleri

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Karadeniz temsilcisinin transfer listesinin ilk sırasında Guelor Kanga var. 29 yaşında yıldız oyuncunun ile sözleşmesi sona erdi.

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncunun Transfermark'taki değeri 3,5 milyon Euro.

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