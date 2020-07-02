02 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Taha imzaya geliyor

Taha imzaya geliyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Bordo-mavililer, 'dan 310 bin Euro bedelle transfer etmek için anlaşmaya vardığı kaleci Muhammet Taha Tepe'yi Trabzon'a getiriyor. 18 yaşındaki eldivenin yarın Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

Muhammet ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan yönetim böylelikle kısa süre içerisinde Erce Kardeşler, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'den sonra kulübünden 4. oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

Cüneyt Çakır tedirginliği haberin devamı

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