29 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sevindiren Caleb Ekuban gelişmesi! Galatasaray maçında...

Fırtına'da sevindiren Ekuban gelişmesi! G.Saray maçında...
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da sakatlığı süren 'da sevindiren gelişme yaşandı. Ganalı futbolcunun ile oynanacak maçta oynayabileceği bildirildi.

Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen , Ankaragücü maçında son taktik antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle, maç kadrosunda yer almamıştı.

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Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen son dakika haberine göre, Ganalı futbolcu Ekuban'ın ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği öğrenildi.

Yıldız isim G.Saray maçında yok! haberin devamı

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