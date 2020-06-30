30 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sörloth uğuru

Sörloth uğuru
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Süper Lig'de 6 maç sonra gol sessizliğini bozan , bir bakıma Fırtına'nın uğuru oldu... 29 maçın 15'inde 20 kez fileleri sarsan Norveçli'nin sahne aldığı maçlarda takımın yenilmemesi dikkat çekti.

Fırtına bu periyotta 36 puan topladı. 1.95'lik kule, şampiyonluk yolunda 'a önemli katkı sağlarken, Hüseyin Çimşir onun için, "'un gol atması onun moral bulması açısından önemliydi. İnşallah gollerini atmaya devam eder" dedi.

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