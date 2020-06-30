5'i bir yerde ilk kez
Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haberler geldi. Sakatlıkları bulunan Ekuban ve Nwakaeme, pazar günkü kritik maçta forma giyebilecek. Sörloth’un ağrıları azaldı, Sosa ve Ömür de formuna kavuştu.
Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi sakatlıkdan iyi haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Caleb Ekuban'ın Galatasaray derbisinde forma giyeceği açıklanırken, uzun bir sakatlıktan sonra sahalara dönen Jose Sosa da form tuttu. Son iki karşılaşmada ağrılarına rağmen takımla birlikte sahaya çıkan Sörloth'un da kritik sınav öncesi kendisini daha iyi hissettiği öğrenilirken, Abdülkadir Ömür'ün de istatistiksel olarak eski gücüne kavuşmaya yakın olduğu belirtildi.
NWAKAEME OYNAMAK İSTİYOR
Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme'den de güzel haberler geldi. Nijeryalı oyuncunun sakatlığını önemli ölçüde atlattığı ve derbide oynamak istediği öğrenildi. Takımın ilk 11'inin 5 önemli isminden gelen bu sevindirici haberler teknik heyetin moralini artırdı. Ekstra bir sakatlık yaşanmaması durumunda bordo-mavililerin Galatasaray derbisiyle birlikte pandemi sürecinde ilk kez tam kadro olarak sahaya çıkmaya hazırlandığı ifade edildi.
(Fotomaç)
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