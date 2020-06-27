27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da şok sakatlık! Yıldız isim...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak 'da , maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'da Ekuban şoku yaşanıyor.

Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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