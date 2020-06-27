Trabzonspor'da Caleb Ekuban sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da Caleb Ekuban, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşanıyor.

Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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