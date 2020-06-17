17 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

4x4'lük forvet Sörloth!

4x4'lük forvet Sörloth!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Bordo-mavili ekibin gol makinesi Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası’nda da şov yaptı Norveçli forvet dün akşam Fenerbahçe’ye karşı duble yaparak kalitesini ortaya koydu.

Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth durmuyor, durdurulamıyor... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında F.Bahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrforu Sörloth, sarı-lacivertlilere yine gol attı. F.Bahçe'ye karşı Kadıköy'de dün akşam 2 gol birden bulan Sörloth, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 4'üncü maçında 4'üncü golünü atmış oldu. Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 6. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 27. golüne de imza attı.

FİNALDEYİZ, DEVAMI GELECEK
Norveçli yıldız Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından, karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan ve milyonlarla buluşturan ATV'ye konuştu. Sörloth, flaş röportajda, "Golcüler bazen atamaz, ben de onu yaşadım ama bu maçta gollerimle döndüm" dedi ve şöyle devam etti: "Ekuban harika performans sergiledi, bana şanslar yarattı. Ben de attığım gollerle takımımı finale yükselttiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz, devamı gelecek."

RESMİ SİTEDEN FLAŞ PAYLAŞIM
Trabzonspor Kulübü resmi twitter hesabı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı 2. golün ardından flaş bir paylaşım yaptı. Trabzonspor twitter hesabı, tweetinde maç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşayan ve "Sus" işareti yapan Sörloth'un bu işaretinin bulunduğu bir emojiyle birlikte "Finaldeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca paylaşıma Sörloth'un "Sus" işareti yapan fotoğrafı da eklendi.

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