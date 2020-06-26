26 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan’dan iyi haber

Uğurcan’dan iyi haber
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'a çekilmişti. 24 yaşındaki kalecinin kasık bölgesinde çok hafif bir esneme olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'a çekilmişti. 24 yaşındaki kalecinin kasık bölgesinde çok hafif bir esneme olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi. Hatta Uğurcan'ın kendisini iyi hissetmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında bile sahaya çıkabileceği dile getirildi
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