26 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

3 gurbetçi birden

3 gurbetçi birden
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Fırtına, 3 genç oyuncuyu birden renklerine bağladı.

, Almanya'da kaşla göz arasında 3 gurbetçinin işini bitirdi… Gelir gelmez A takımda oynamayacak olmalarına rağmen rotasyonda kendilerine rahatlıkla yer bulacak, gerekmesi durumunda gelecek sezon kurulacak rezerv ligde de oynayacak bu üç gurbetçinin Köln U19 Takımı'nın 18 yaşındaki sol beki Akalp, M'Gladbach'ın 18 yaşındaki sağ beki Kaan Kurt ve Mainz'ın bu sezon A takımına aldığı 19 yaşındaki 10 numarası Erkan Eyibil olduğu öğrenildi.
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