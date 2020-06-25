Ahmet Ağaoğlu: Bu takıma inanın
Alanyaspor ile berabere kalarak liderlikten düşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu birleştirici mesajlar verdi. Ağaoğlu "Kaybedilmiş bir şey yok. Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Hepsini kazanabiliriz" dedi.
10 günde 3 kritik deplasmana çıktıklarını hatılatan bordo-mavili kulübün başkanı "2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. 8 gol attık, 4 yedik. Taraftarımız enerjisin, desteğini takımın üzerinden esirgemesin. Biz başkandan, malzemecisine bir aile gibi yaşıyoruz. En mükemmeli yapmak için 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'E GÜVENİYORUM
Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor beraberliği sonrası bir kesim tarafından eleştirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sahip çıktı. Ağaoğlu "Hocaya güvenim yüzde 100. Hüseyin Çimşir ile alakalı farklı beklentileri olanlar, bu yönetim varlığını sürdürdüğü sürece o aksiyonu göremeyecekler. Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor" dedi. Barcelona, Real Madrid gibi dünya devlerinin de bu modeli yürüttüğünü söyledi. Ağaoğlu "Bakın Zidane'a. Futbolu bırakalı kaç sene oldu. Real Madrid'in başında" diye konuştu.
DÜDÜK ÇALAN ARKADAŞTAN DESTEK ALMADAN YÜRÜYOR!
Geçmışte Türkiye'nin önemli hocalarından biriyle 3 defa çalıştık. En sonunda kendisine ve yardımcılarına 14 Ağustos saat 17.00'de 13 milyon TL'yi ödemesek lisans alamıyorduk. Bunları yaşadı kulüp. Hüseyin Çimşir'in eksikleri olabilir bunu kabul ediyorum, tamamlamak bizim görevimiz. Gelişime açık, kulüp felsefesini benimsemiş bir insan. 11 maçta mağlubiyeti yok, takımı kupada finale taşıdı. Saha içinde düdük çalan arkadaş desteği olmadan, kendi ayağıyla, kendi gücüyle giden bir insandan bahsediyoruz"
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