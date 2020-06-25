25 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Bu takıma inanın

Ahmet Ağaoğlu: Bu takıma inanın
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2020

Alanyaspor ile berabere kalarak liderlikten düşen Trabzonspor'da başkan birleştirici mesajlar verdi. Ağaoğlu "Kaybedilmiş bir şey yok. Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Hepsini kazanabiliriz" dedi.

10 günde 3 kritik deplasmana çıktıklarını hatılatan bordo-mavili kulübün başkanı "2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. 8 gol attık, 4 yedik. Taraftarımız enerjisin, desteğini takımın üzerinden esirgemesin. Biz başkandan, malzemecisine bir aile gibi yaşıyoruz. En mükemmeli yapmak için 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'E GÜVENİYORUM

Bordo-mavili ekipte başkan , Alanyaspor beraberliği sonrası bir kesim tarafından eleştirilen teknik direktör 'e sahip çıktı. Ağaoğlu "Hocaya güvenim yüzde 100. Hüseyin Çimşir ile alakalı farklı beklentileri olanlar, bu yönetim varlığını sürdürdüğü sürece o aksiyonu göremeyecekler. Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor" dedi. , gibi dünya devlerinin de bu modeli yürüttüğünü söyledi. Ağaoğlu "Bakın Zidane'a. Futbolu bırakalı kaç sene oldu. Real Madrid'in başında" diye konuştu.

DÜDÜK ÇALAN ARKADAŞTAN DESTEK ALMADAN YÜRÜYOR!

Geçmışte Türkiye'nin önemli hocalarından biriyle 3 defa çalıştık. En sonunda kendisine ve yardımcılarına 14 Ağustos saat 17.00'de 13 milyon TL'yi ödemesek lisans alamıyorduk. Bunları yaşadı kulüp. Hüseyin Çimşir'in eksikleri olabilir bunu kabul ediyorum, tamamlamak bizim görevimiz. Gelişime açık, kulüp felsefesini benimsemiş bir insan. 11 maçta mağlubiyeti yok, takımı kupada finale taşıdı. Saha içinde düdük çalan arkadaş desteği olmadan, kendi ayağıyla, kendi gücüyle giden bir insandan bahsediyoruz"

Trabzonspor'a müjdeli haber! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un kaderi yine değişmedi! Gizli eller devrede Trabzonspor'un kaderi yine değişmedi! Gizli eller devrede
Trabzonspor'a müjdeli haber! Trabzonspor'a müjdeli haber!
UEFA'dan Abdulkadir Parmak paylaşımı UEFA'dan Abdulkadir Parmak paylaşımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör