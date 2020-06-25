25 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Erce Kardeşler'den 'hazırım' mesajı

Erce'den 'hazırım' mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Uğurcan Çakır sakatlanıp çıkınca Alanyaspor deplasmanında ikinci devrede kaleyi koruyan Erce Kardeşler başarılı bir grafik sergilemişti. Kritik kurtarışlar yapan 25 yaşındaki eldiven, kupa maçlarından sonra bir kez daha güven verdi.

Uğurcan Çakır sakatlanıp çıkınca Alanyaspor deplasmanında ikinci devrede kaleyi koruyan Erce Kardeşler başarılı bir grafik sergilemişti. Kritik kurtarışlar yapan 25 yaşındaki eldiven, kupa maçlarından sonra bir kez daha güven verdi. Başarılı kaleci "Şu an tek hedefimiz Ankaragücü maçından 3 puanı almak. Ben hazırım. Kalemi gole kapatmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Erce'ye güveni tam.

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