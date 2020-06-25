Erce Kardeşler'den 'hazırım' mesajı

Trabzonspor ve Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olayların perde arkası ortaya çıkıyor... Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada kendilerine edilen hakaretleri tahriği medya ile paylaşırken, bu kez Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen konuştu. Sürmen, yaptığı açıklamada "Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar." dedi. İşte o sözler...