Tüm gözler Sörloth'ta

Karadeniz ekibinin iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında rakip fileleri havalandıran Sörloth ve Novak, deplasmanda da yine bu rolü üstlenmek istiyor.

Bu sezon ligde forma giydiği 27 maçın 15'inde 19 gol atan Sörloth, son 5 maçta ise sessizliğe büründü. Süper Lig'de en son Beşiktaş maçında 2 gol birden atan Norveçli oyuncu; Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve son olarak Göztepe maçlarında fileleri havalandıramadı.

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