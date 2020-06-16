16 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Tüm gözler Sörloth'ta

Tüm gözler Sörloth'ta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

ekibinin iç sahada ile oynadığı lig ve kupa maçlarında rakip fileleri havalandıran ve Novak, deplasmanda da yine bu rolü üstlenmek istiyor.

Bu sezon ligde forma giydiği 27 maçın 15'inde 19 gol atan , son 5 maçta ise sessizliğe büründü. 'de en son maçında 2 gol birden atan Norveçli oyuncu; , FK, , ve son olarak maçlarında fileleri havalandıramadı.

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