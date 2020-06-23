23 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Küfür ve tahrik fitili ateşledi!

Küfür ve tahrik fitili ateşledi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Berabere biten Alanya- maçı sonrası iki ekibin yöneticileri arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.

Alanyaspor- maçının ardından yöneticiler arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.

Ağaoğlu da kendilerine küfürler edildiğini ardından ise kendileri tepki gösterince bunu video çektiklerini dile getirdi. Trabzonsporlu yöneticiler maç boyunca Alanyaspor yöneticilerin kendilerini tahrik ettiğini belirtti.

Ağaoğlu sert konuştu! haberin devamı

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