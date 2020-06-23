Ahmet Ağaoğlu sert konuştu! "İnsan iftira atarken bile vicdanli olur"
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:
Sizin yayınınızı izliyorum. Şu an alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, hepsi iftira. Ölmüş anneme arkadan onun ağabeyi küfretti. Ben de ona cevap verdim, o yüzden ortalık karıştı. Konuşmanızın bitmesini bekliyorum.
Uçağı bekletiyoruz. Karakoldan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğundan beri alkol almamış birinden kaç promil alkol çıkacak göreceğiz.
Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş. Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfür etmesini gerektirecek ne vardı?
Yetmedi bana saha içinden küfredildi. Bu neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır, neyin gerginliğidir? Bizim tribünden bağırmışlar maç boyu. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizden kimse kalkıp, arkadan dolaşıp, onların tribüne gidip hakarette bulunmadı. Hüseyin hoca kimseye ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalıştılar, bir nebze de başarılı oldular. İnsan iftira atarken bile biraz izanlı olur. Allah'tan kitaptan bahsediyoruz hepimiz, bu yaptığı kul hakkına girer.
Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın.
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