23 Haziran 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu sert konuştu! "İnsan iftira atarken bile vicdanli olur"

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım yöneticileri arasında tartışma çıkarken, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.
23.06.2020
ABONE OL

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Sizin yayınınızı izliyorum. Şu an alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, hepsi iftira. Ölmüş anneme arkadan onun ağabeyi küfretti. Ben de ona cevap verdim, o yüzden ortalık karıştı. Konuşmanızın bitmesini bekliyorum.

Uçağı bekletiyoruz. Karakoldan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğundan beri alkol almamış birinden kaç promil alkol çıkacak göreceğiz.

Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş. Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfür etmesini gerektirecek ne vardı?

Yetmedi bana saha içinden küfredildi. Bu neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır, neyin gerginliğidir? Bizim tribünden bağırmışlar maç boyu. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizden kimse kalkıp, arkadan dolaşıp, onların tribüne gidip hakarette bulunmadı. Hüseyin hoca kimseye ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalıştılar, bir nebze de başarılı oldular. İnsan iftira atarken bile biraz izanlı olur. Allah'tan kitaptan bahsediyoruz hepimiz, bu yaptığı kul hakkına girer.

Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

DİĞER
Ağaoğlu sert konuştu! İnsan iftira atarken bile vicdanli olur Ağaoğlu sert konuştu! "İnsan iftira atarken bile vicdanli olur" 23.06.2020
Çimşir'den Abdülkadir ve Uğurcan açıklaması Çimşir'den Abdülkadir ve Uğurcan açıklaması 23.06.2020
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu 22.06.2020
Trabzonspor şampiyonluk istiyorsa daha istekli oynamalı "Trabzonspor şampiyonluk istiyorsa daha istekli oynamalı" 22.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı: Durdurulamayacaksın! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı: Durdurulamayacaksın! 22.06.2020
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 22.06.2020
Trabzonspor ile Alanyaspor 8. kez Trabzonspor ile Alanyaspor 8. kez 22.06.2020
Kupa finalinin provası Alanya'da Kupa finalinin provası Alanya'da 22.06.2020
Filip Novak: İki kupayı da kazanacak güçteyiz Filip Novak: İki kupayı da kazanacak güçteyiz 21.06.2020
Trabzonspor rekora koşuyor Trabzonspor rekora koşuyor 21.06.2020
Ahmet Ağaoğlu: 3 kupayı da kazanacağımıza inanıyorum Ahmet Ağaoğlu: 3 kupayı da kazanacağımıza inanıyorum 21.06.2020
Sosa takımda kalmaya sıcak bakıyor Sosa takımda kalmaya sıcak bakıyor 20.06.2020
Ekuban'ı sakatlık da durduramadı Ekuban'ı sakatlık da durduramadı 20.06.2020
Trabzonspor şampiyon olursa önümüzdeki 5 seneye damga vurur "Trabzonspor şampiyon olursa önümüzdeki 5 seneye damga vurur" 19.06.2020
Sörloth tarih yazmaya devam ediyor Sörloth tarih yazmaya devam ediyor 18.06.2020
Fırtına 23 yıllık hasrete son verdi Fırtına 23 yıllık hasrete son verdi 18.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...
Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...
Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...
Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! "10 gün içerisinde..."
Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör