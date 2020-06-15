Hosseini’nin dede acısı

Majid Hosseini'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "Futbolcumuz Hosseini'nin dedesi Hassan Ghaem Magham'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

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Majid Hosseini'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "Futbolcumuz Hosseini'nin dedesi Hassan Ghaem Magham'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Majid'in kontratı uzatılmıştı.