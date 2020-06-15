15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hosseini’nin dede acısı

Hosseini’nin dede acısı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Majid Hosseini'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "Futbolcumuz Hosseini'nin dedesi Hassan Ghaem Magham'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Majid Hosseini'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "Futbolcumuz Hosseini'nin dedesi Hassan Ghaem Magham'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Majid'in kontratı uzatılmıştı.
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