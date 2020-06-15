Sörloth gole kilitlendi

Süper Lig'de 5 maçtır gol atamayan Alexander Sörloth, gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

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Süper Lig'de 5 maçtır gol atamayan Alexander Sörloth, gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Yarı finalin ilk maçında sarı-lacivertli takımın filelerini havalandıran Norveçli golcü, Kadıköy'de da yazarak suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Teknik heyet de, Göztepe karşısında gol atamasa da kazandırdığı penaltıyla galibiyete katkı sağlayan Alexander Sörloth'un strese girmemesi için yoğun çaba harcıyor.