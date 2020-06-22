23 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonunda yöneticiler ve kulüp çalışanları arasında arbede çıktı

Maç sonu arbede çıktı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2020

'in 28. haftasında oynanan Aytemiz - karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Aytemiz 'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Çimşir'den sakatlık açıklaması! Abdülkadir ve Uğurcan... Çimşir'den sakatlık açıklaması! Abdülkadir ve Uğurcan...
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu
Abdülkadir Ömür'den bir ilk! Alanyaspor maçında... Abdülkadir Ömür'den bir ilk! Alanyaspor maçında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör